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إيطاليا: تراجع المناقصات للتصميمات العقارية في سبتمبر -2.2%
    (أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - تباطئ السوق العام للمناقصات في قطاع الهندسة والمعمار بداية من شهر يوليو، لتسجل خلال شهر سبتمبر المنقضي تراجعا بنسبة -2.2%.

    وبحسب مرصد " OICE/Informatel" بشأن المناقصات العامة للهندسة والعمارة، فإنه تم إجراء 2719 مناقصة للتصميمات والعقارات، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، بقيمة 663.8 مليون يورو، أي بزيادة 20.8% من حيث العدد و18% من حيث القيمة، عن عام 2020.

    وأوضح المرصد أنه خلال شهر سبتمبر، تم تسجيل 166 مناقصة خاصة بالتصميم فقط، بقيمة 48.7 مليون يورو، وتمثل زيادة بـ 4.4% في العدد، وبانخفاض 2.2% من حيث القيمة، بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي.

    وبالمقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، فإن هناك زيادة بنسبة 0.6% من حيث العدد و84.1% من حيث اليمة.

    إلى جانب ذلك، فقد بلغت الاتفاقيات الإطارية لخدمات التصميم فقط في سبتمبر 14، بقيمة 22.4 مليون يورو، بارتفاع من 7 اتفاقيات في أغسطس. (أنسامد).

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