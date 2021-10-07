إيطاليا: تراجع المناقصات للتصميمات العقارية في سبتمبر -2.2%

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - تباطئ السوق العام للمناقصات في
قطاع الهندسة والمعمار بداية من شهر يوليو، لتسجل خلال شهر سبتمبر
المنقضي تراجعا بنسبة -2.2%.
وبحسب مرصد " OICE/Informatel" بشأن المناقصات العامة للهندسة
والعمارة، فإنه تم إجراء 2719 مناقصة للتصميمات والعقارات، خلال
الشهور التسعة الأولى من عام 2021، بقيمة 663.8 مليون يورو، أي
بزيادة 20.8% من حيث العدد و18% من حيث القيمة، عن عام 2020.
وأوضح المرصد أنه خلال شهر سبتمبر، تم تسجيل 166 مناقصة خاصة
بالتصميم فقط، بقيمة 48.7 مليون يورو، وتمثل زيادة بـ 4.4% في
العدد، وبانخفاض 2.2% من حيث القيمة، بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وبالمقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، فإن هناك زيادة بنسبة
0.6% من حيث العدد و84.1% من حيث اليمة.
إلى جانب ذلك، فقد بلغت الاتفاقيات الإطارية لخدمات التصميم فقط في
سبتمبر 14، بقيمة 22.4 مليون يورو، بارتفاع من 7 اتفاقيات في
أغسطس. (أنسامد).