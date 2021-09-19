دراسة : تراجع سوق العقارات الايطالي مقارنة بأوروبا

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - كشفت دراسة صادرة عن معهد دراسات وأبحاث سوق العقارات Scenari immobiliari أن سوق العقارات الإيطالي يتخلف عن بقية أسواق العقارات في أوروبا.



وأضافت الدراسة أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تزال الأسعار فيها أقل بعشر نقاط مما كانت عليه في عام 2010، مقابل ارتفاع بنسبة 40% للمتوسط ;;الأوروبي.



تم عرض الدراسة عن "التوقعات الأوروبية 2022" في المنتدى التاسع والعشرين في سانتا مارجريتا ليجوري.



يقول ماريو بريجليا، رئيس معهد دراسات وأبحاث سوق العقارات : أنهي سوق العقارات عام 2021 مع حجم مبيعات يزيد عن 123 مليار يورو، بزيادة قدرها 8.7 في المائة مقارنة بعام 2020 وحتى خمس نقاط أكثر من توقعاتنا قبل عام.



كان الاتجاه الإيجابي، كما هو الحال في كل مكان في أوروبا، مدفوعًا بالقطاع السكني الذي حقق زيادة قدرها عشر نقاط مئوية.



تشير التوقعات لعام 2022 إلى أن السوق في حالة انتعاش قوي، حيث من المتوقع أن يصل حجم المبيعات ل140 مليار يورو، بزيادة 13.4% في 12 شهرًا. (أنسامد).



