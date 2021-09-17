ايطاليا : تعافي قطاع البناء في بوليا

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - يتسارع تعافي قطاع البناء في اقليم بوليا الايطالي بعد حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني في الربع الأول من العام الجاري 9.829 وحدة سكنية، بزيادة 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهو العام الذي سبق ظهور فيروس كورونا.



سجلت مدينة باري أكبر عدد من مبيعات الوحدات السكنية، والتي بلغت 4.091 وحدة سكنية بزيادة 16.1%، تليها مدينة ليتشي بمبيعات بلغت 1.906 وحدة بارتفاع 36.6%، ثم فوجيا التي سجلت مبيعاتها العقارية 1532 وحدة بزيادة 16.4%، وتارانتو، التي سجلت مبيعات عقارية بلغت 1356 بزيادة قدرها 22.9%.



ينعكس هذا الاتجاه الإيجابي أيضًا على عدد الشركات الناشطة في قطاع البناء، حيث وصلت في الربع الثاني من عام 2021 إلى 40.073 شركة، بزيادة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.



يقول نائب عمدة باري، أوجينيو دي سياسيو : إن استضافة أحد أهم المعارض التجارية في إيطاليا هنا في باري هو بالتأكيد عامل إيجابي لاقتصاد الاقليم ولجاذبية مركز معارض فييرا ديل ليفانتي. (أنسامد).



