منصة للمزادات العقارية تحقق صفقات بقيمة 1.5 مليون يورو

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - أنهت منصة HomesToPeople، وهي أول منصة للمزادات العقارية عبر شبكة الإنترنت بين الأفراد في إيطاليا، صفقات بقيمة 1.5 مليون يورو بقيادة شركة Sensible Capital بالتعاون مع نادي المستثمرين.



كما يتزامن إغلاق تلك الصفقات مع تغيير العلامة التجارية للشركة - التي غيرت اسمها إلى Kaaja ومع إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للشركة : www.kaaja.com.



بعد زيادة رأس المال ودخول مستثمرين جدد، تم تعيين مجلس الإدارة الجديد، والذي تترأسه سيلفيا روفير، مؤسسة شركة Sensible Capital.



منذ إنشائها، أدارت الشركة بالفعل في غضون بضعة أشهر أكثر من 20 مزادًا عبر الإنترنت بين أفراد حول عقارات في روما وميلانو، مما جذب اهتمام أكثر من 100000 عميل حجزوا حوالي 600 موعد لزيارتها.



تعمل مزادات Kaaja على الإنترنت بشكل كبير على تسريع عملية إنهاء البيع في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع وتضمن الشفافية الكاملة من خلال إتاحة جميع المستندات الخاصة بالعقارات والسماح بمشاهدة جميع العروض المقدمة. (أنسامد).



