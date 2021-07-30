ارتفاع اسعار عقارات المنتجعات السياحية في ايطاليا

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - أصبحت المساكن المخصصة لقضاء الاجازة في المنتجعات السياحية الايطالية مرتفعة التكلفة، حيث ارتفعت أسعارها هذا العام بنسبة 3.1%. وتختارها على وجه الخصوص عائلات كبيرة من أربعة أشخاص على الأقل لمدة شهر.



تحتل كورتينا دامبيدزو المركز الأول بين الأماكن الأكثر تكلفة، وفقا للمرصد الوطني لسوق العقارات السياحية لعام 2021 التابع الاتحاد الإيطالي لوكلاء الأعمال.



في عام 2021، بلغ متوسط ;;سعر شراء منزل في المنتجعات السياحية في إيطاليا 2730 يورو للمتر المربع التجاري. لذلك يفضل الكثيرون الإيجار بدلا من الشراء فيما يتعلق بالتباين في أسعار المنازل التي اختارها الإيطاليون لقضاء العطلات.



لا يزال الطلب على شراء المنازل في المنتجعات السياحية مدعوماً بشكل رئيسي من التوجه المحلي الذي يمثل 85%، بينما الـ 15% تمثل الرعايا الأجانب. (أنسامد).



