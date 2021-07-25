ايطاليا : تراجع استثمارات سوق العقارات في النصف الأول

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - تراجعت استثمارات سوق العقارات في إيطاليا بنسبة 15% في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 3 مليارات يورو، وفقا لتقرير "أُفق السوق الإيطالي" الصادر عن شركة Jll، وهي شركة استشارية واستثمارية عقارية.



تراجع قطاع المكاتب بنسبة 40% ليسجل 900 مليون يورو، فيما انخفض قطاع تجارة التجزئة بنسبة 79% مسجلا 200 مليون، بينما قفز قطاع الإسكان بنسبة 284% إلى 200 مليون يورو.



وفقًا لشركة Jll، لا يزال اهتمام المستثمرين المؤسسيين بقطاع العقارات يتزايد وسيظل مصدرًا للسيولة لتحقيق انتعاش أقوى. على وجه الخصوص، يتزايد الطلب على الفرص ذات القيمة المضافة في القطاعات التنافسية للسوق، بما في ذلك الإسكان والخدمات اللوجستية والحلول البديلة. (أنسامد).



