ايطاليا : تراجع قطاع البناء في مايو

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - في شهر مايو من العام الجاري، سجل ;;المؤشر المعدل موسمياً لقطاع البناء انخفاضا بلغت نسبته 3.6% مقارنة بشهر أبريل، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (استات).



في الفترة من مارس إلى مايو 2021، ارتفع متوسط انتاج قطاع البناء بنسبة 7.8% مقارنة بالربع السابق.



سجل متوسط ;;الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 46.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



ووفقا للمعهد الوطني الايطالي للإحصاء، تراجع قطاع البناء في شهر مايو بعد أربعة أشهر من النمو، مقارنةً بالتقديرات الأولية الصادر سابقًا.



على الرغم من الانخفاض الذي تم تسجيله في الشهر الماضي، لا تزال مستويات الإنتاج مرتفعة، وأعلى من تلك التي سبقت الأزمة الصحية مباشرة. (أنسامد).



