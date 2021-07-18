ايطاليا : ارتفاع سوق العقارات في النصف الأول العام الجاري

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - في عام 2020، تم احتواء تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على سوق العقارات في إيطاليا، حيث كان الانخفاض العام في الصفقات العقارية في الاثني عشر شهرًا الماضية أقل من 8%، واقتصر على أشهر الإغلاق فقط.



وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021، استعاد السوق عافيته، مسجلاً زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2020 ونموًا بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بعام 2019، وفقا للبيانات التي ظهرت خلال فاعلية عن سوق العقارات.



أكثر من 15 من الخبراء والمشغلين في قطاع العقارات تباحثوا بشأن القضايا ذات الصلة بإعادة التشغيل الاقتصادي، الذي بدأ يظهر أول مؤشراته الايجابية على عكس التوقعات الأكثر قتامة بعد بدء حالة الطوارئ الصحية. (أنسامد).



