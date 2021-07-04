ارتفاع سوق العقارات في ايطاليا الربع الثالث العام الماضي

(أنسامد) - يوليو 4 - روما - سجل سوق العقارات في ايطاليا انتعاشا قويا في الربع الثالث من عام 2020، خاصة في جنوب البلاد وفي المدن الصغيرة، حيث بلغت الصفقات العقارية خلال الربع الثالث 186.867 صفقة عقارية.



ارتفعت الصفقات العقارية بنسبة 48.4% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 1.8% على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول سوق العقارات في الربع الثالث من عام 2020.



وتجاوز المؤشر المعدل موسمياً لعائدات المبيعات متوسط ;;القيم المسجلة في عام 2010، كما لوحظ بالفعل ابتداءً من الربع الرابع من عام 2018 وحتى نفس الفترة من عام 2019.



وفي الجنوب، نما سوق العقارات بنسبة 8.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019. وبشكل عام، مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، ارتفعت الصفقات العقارية بنسبة 2.3% في قطاع الإسكان. (أنسامد).



