مجموعة بورجوسيسيا:ارتفاع الاستثمارات العقارية في النصف الأول

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - أنهت مجموعة بورجوسيسيا (Borgosesia) العقارية الايطالية النصف الأول من عام 2021 باستثمارات عقارية جديدة بإجمالي 13.8 مليون يورو، بنمو 196% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



قال ماورو جيراردي رئيس بورجوسيسيا وديفيد شيفر الرئيس التنفيذي للمجموعة : في خلال ستة أشهر فقط، سوف نتجاوز الاستثمارات المخطط لها للعام بأكمله بحلول خطة العمل 2021-26 بحوالي 40%.



مع عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أنجزتها المجموعة، تتوقع مواقع العمل التي ستبدأ خلال النصف الأول من عام 2022 تطوير ما يقرب من 35000 متر مربع لأكثر من 300 شقة تقع بشكل رئيسي في المراكز الحضرية الكبيرة أو المنتجعات السياحية في وسط وشمال إيطاليا.



(أنسامد).



