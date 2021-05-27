ترشيد الاصول العقارية ل INPSفي منطقة توسكولانا

(أنسامد) - مايو 27 - روما - تواصل INPS ترشيد أصولها العقارية في منطقة توسكولانا في روما من خلال البيع ، الذي تم تنفيذه في 26 مايو ، لـ 79 شقة وملحقاتها ، تم بيعها في الكتلة إلى مستأجرين على المدى الطويل وفقًا للتسهيلات المنصوص عليها في اللوائح في القوة ، ليصبح المجموع 4190.000 يورو.



وتوضح المؤسسة في بيان لها أن الدخل سيخصص - مثل المبيعات الأخرى - للترشيد اللوجستي للمكاتب المحلية من خلال استثمارات جديدة في التجديدات وأي مشتريات بعد بيع العقارات المؤجرة حاليًا من قبل المعهد.



ويؤكد المعهد الوطني للتضامن الاجتماعي كيف كان للعملية "تأثير اجتماعي إيجابي حيث أنه في السيناريو الإسكاني الطارئ الحالي ، يلبي البيع احتياجات الإسكان للعائلات والمستأجرين ، الذين ينتظرون منذ فترة طويلة أن يصبحوا مالكين للمنازل التي يستأجرونها.



علق المدير المركزي للأصول والاستثمارات دييغو دي فيليس "نحن لا نقتصر على بيع العقارات للمستأجرين أو السلطات المحلية ، لكننا نعزز المكاتب المؤسسية القائمة واستعادة الممتلكات المهملة بمشاريع مبتكرة ، مرتبطة أيضًا بالتقنيات الجديدة ، مثل في حالة البناء في طريق Magliani في روما ، والتي من المقرر أن تصبح مركزًا لتكنولوجيا المعلومات.



إن برنامج INPS على العقارات هو برنامج مدته ثلاث سنوات ، وبالتالي فهو طويل ومعقد ولكننا نضع فيه كل التزامنا في مصلحة المجتمع ". (أنسامد).



