تراجع الاستثمارات في العقارات التجارية في الربع الاول

(أنسامد) - مايو 2 - روما - في الربع الأول من عام 2021، انخفض حجم الاستثمارات في العقارات للاستخدام التجاري في إيطاليا بنسبة 18% على أساس سنوي ليسجل 1.3 مليار يورو على الرغم من تسجيل عدد أكبر من الصفقات العقارية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



يعود هذا الانخفاض في حجم الاستثمارات في العقارات التجارية إلى حد كبير إلى قطاع التجزئة، وهو القطاع الوحيد الذي شهد تراجعا. تكتسب قطاعات الخدمات اللوجستية والمعيشة والرعاية الصحية والقطاعات البديلة حصة سوقية متزايدة.



في قطاع المكاتب، يتناقص حجم المساحة في المدن الرئيسية (ميلان وروما) بسبب ضعف الطلب الذي يتركز بشكل متزايد على الأسطح الصغيرة والمساحات من الدرجة الأولى. في المستقبل القريب، سيكون نموذج العمل هجينًا، حيث ستختار الشركات النموذج الذي يناسب فلسفة الشركة وأدوارها المختلفة، لدعم الإنتاجية والرفاهية. (أنسامد).



