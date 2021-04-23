نمو قطاع الانشاءات في شهر فبراير الماضي

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - تجاوز نمو قطاع الانشاءات في ايطاليا مستويات ما قبل فيروس كورونا. في شهر فبراير 2021، سجل المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) للشهر الثاني على التوالي نموا اقتصاديا للمؤشر المعدل موسمياً لقطاع الانشاءات الذي ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بشهر يناير.



وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر قطاع الانشاءات بنسبة 2.4%، فيما ارتفع المؤشر المعدل موسميا بنسبة 3.5%، بعد شهرين من التراجع.



ووفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، بلغ معدل النمو في قطاع الانشاءات مستوى أعلى مما كان عليه في شهر فبراير 2020، أي الشهر السابق لبدء إجراءات حالة الطوارئ الصحية على نطاق واسع.



سجل متوسط ;;الشهرين الأولين من عام 2021 انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع المؤشر المعدل موسميا بنسبة 1.5%. (أنسامد).



