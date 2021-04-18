تقلبات في سوق العقارات في لومبارديا الايطالية

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - شهد سوق العقارات في مدينة لومبارديا الايطالية تقلبات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقا لمرصد العقارات Immobiliare.it.



وبحسب مرصد العقارات، فقد ارتفعت الأسعار المطلوبة للعقارات السكنية المعروضة للبيع في المنطقة بنسبة 3.6% خلال الفترة من يناير إلى مارس ، بينما انخفضت الإيجارات بنسبة 0.7%.



يبلغ متوسط ;;المبلغ الذي يطلبه أولئك الذين يبيعون منازلهم في لومبارديا 2225 يورو للمتر المربع. فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة، يتجاوز متوسط ;;الإيجار المطلوب 14 يورو للمتر المربع.



احتلت مدينة ميلانو قائمة المدن الاعلى سعرا في أسعار العقارات، مع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 2%، بمتوسط ;;4.782 يورو للمتر المربع في المدينة و 1866 يورو في ضواحيها، حيث بلغ معدل النمو 0.8%. (أنسامد).



