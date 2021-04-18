تقلبات في سوق العقارات في لومبارديا الايطالية

فرنسا قلقة حيال الوضع الصحي للمعارض الروسي نافالني
انتخابات رئاسية في سوريا في 26 مايو
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
باتريك زكي ، مجلس الشيوخ يوافق على منحه الجنسية الإيطالية
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات