دراسة : ثلثي الإيطاليين يريدون التأمين علي المنازل

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - كشف استطلاع أجرته شركة تأمين Prima Assicurazioni الايطالية بطلب من شركة Nielsen أن أكثر من ستة من كل عشرة إيطاليين قاموا بالتأمين على منازلهم أو يرغبون في حماية منازلهم ببوليصة تأمين.



ووفقًا للدراسة، فإن 62.4% من أصحاب المنازل أو المستأجرين لديهم تأمين أو يبحثون عن منتج لحماية المنزل الذي يعيشون فيه أو محتويات المنزل.



على وجه الخصوص، ترتفع النسبة إلى 67.4% إذا أخذنا بعين الاعتبار أصحاب المنازل، بينما تنخفض إلى 42.2% في حالة المستأجرين فقط.



وكشفت الدراسة أن 37.6% ممن شملهم الاستطلاع سواء المالكين أو المستأجرين قد اشتروا بالفعل بوليصة تأمين على المنزل، بينما يبحث 24.8% عن منتج يناسب احتياجاتهم. (أنسامد).



