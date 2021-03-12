ايطاليا : تراجع سوق العقارات التجارية العام الماضي

(أنسامد) - مارس 12 - روما - سجل سوق العقارات التجارية في إيطاليا تراجعا كبيرا في عام 2020 بلغت نسبته 40%، مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن معهد دراسات وأبحاث سوق العقاراتScenari immobiliari والذي يلقي الضوء على تأثير وباء فيروس كورونا المستجد وكذلك النمو المستمر للمبيعات عبر شبكة الإنترنت.



وبشكل عام، سجل سوق العقارات التجارية حجم مبيعات بلغ 6.8 مليار يورو في عام 2020، في شكل عمليات بيع أو تأجير، بانخفاض يزيد عن 26 نقطة على أساس سنوي.



وانخفض متوسط ;;الأسعار بنسبة 4% في عام 2020، فيما سجلت الإيجارات نتيجة أسوأ لتتراجع 15.1%. لا تزال التوقعات لعام 2021 سلبية، سواء من حيث الأسعار أو الإيجارات.



وتشير التوقعات إلى أنه يجب الانتظار حتى عام 2022 للعودة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. (أنسامد).



