إيطاليا : تراجع مبيعات العقارات في الربع الثاني للعام الماضي

(أنسامد) - مارس 5 - روما - انخفضت مبيعات العقارات في إيطاليا في النصف الأول من عام 2020. في الربع الأول من العام الماضي، بلغ إجمالي الصفقات العقارية 157.126 صفقة، بانخفاض 17.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 وانخفاض 17,7%على أساس سنوي.



ووفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، سجلت الصفقات العقارية 149.764 في الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض 17.3% مقارنة بالربع السابق و30.8% على أساس سنوي.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن "الانخفاض الكبير" في المبيعات حدث فجأة في الربع الأول من عام 2020، بعد خمسة فصول متتالية تجاوز فيها المؤشر متوسط ;;قيم عام 2010.



يمكن ملاحظة الانخفاض في عقود البيع والرهن العقاري المسجلة في الربعين الأولين من عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار التدابير المعتمدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بدءًا من مارس. (أنسامد).



