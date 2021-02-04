وصول حوافز البناء من أجل إعادة التطوير

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - أطلق صندوق الإيداع والقروض حوافز جديدة للبناء لإعادة التطوير، ضمن استراتيجيته في قطاعي البناء والطاقة.



وعلق نائب المدير العام ومدير الأعمال بالصندوق، باولو كالكجنيني، بالقول أنه بعد إطلاق الإثتمان الضريبي وسلفة السيولة وقروض البناء، تم إطلاق حوافز البناء الأخيرة للصندوق، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الحلول الثلاثة، يؤكد الصندوق وجوده جنبا إلى جنب مع الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات الاستراتيجية للبناء والطاقة، بالإضافة إلى الهيئات التي ترغب في العمل على إعادة تطوير الطاقة ورفع كفائتها.



وتفصيلا، يستهدف الإئتمان ضريبي للشركات والمؤسسات العامة التي تعمل من أجل الاسترداد السريع للائتمان، في حين سلفة السيولة تهدف إلى تسهيل استثمارات الشركات، في حين أن قروض البناء فتدعم المؤسسات العامة في إقامة مشروعات التطوير للإسكان الاجتماعي.



وستسمح هذه الوسائل المتعددة التي يقدمها الصندوق في فتح اكبر فرص للراغبين في الاستفادة من الفرص التي توفرها اللوائح الجديدة في مجال تجديد المباني ورفع كفاءة الطاقة، فبحسب كالكجنيني، الهدف هو تشجيع إعادة إنطلاق إيطاليا في مجالي الطاقة والاستدامة البيئية.



(أنسامد).



