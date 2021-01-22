ايطاليا : مراكز التسوق تتأثر نتيجة قيود مكافحة كورونا

(أنسامد) - يناير 22 - روما - صرح روبرتو زويا رئيس المجلس الوطني لمراكز التسوق ان قطاع المراكز التجارية تأثر نتيجة سلسلة القيود التي سببها تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد، مع تراجع حجم المبيعات.



وأوضح زويا خلال مشاركته في منتدى Re Italy الشتوي 2021 أن قطاع المراكز التجارية يشهد وضعا صعبا بسبب تلك القيود، مضيفا : انخفضت عائدات عام 2020 بنسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة على أساس سنوي، بالاضافة إلى الخسائر الكبيرة في حجم المبيعات في شهر ديسمبر.



كما شهد عام 2021 أيضًا بداية سيئة، بسبب المرسوم الأخير بتمديد قيود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد مع سلسلة من اجراءات الاغلاق حتى الخامس من مارس.



وتابع زويا : في الوقت الحالي، نحن الأكثر تأثرا بالقيود واجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة كورونا، لكننا أثبتنا أن القطاع يتسم بالمرونة، مؤكدا : بمجرد عودتنا على قدم وساق، سيعود عملاؤنا وزوارنا. وأنا واثق تمامًا من ذلك. (أنسامد).



