ايطاليا:تأجيل 123 ألف مزاد عقاري العام الماضي

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أنسامد - 15 يناير/ كانون الثاني
- تم تسجيل 116.637 مزادًا عقاريًا في عام 2020، بينما أدى إغلاق
المحاكم إلى إرجاء ما يقرب من 123 ألف مزاد العام الماضي، مع
خسائر تقدر ب 8.6 مليار يورو، وفقا لتقرير صادر عن مركز دراسات
AstaSy Analitics.
من إجمالي 116.637 مزادًا، يوجد أكثر من 41% داخل مناطق شمال
إيطاليا. وتتصدر لومبارديا تلك المناطق بتسجيل 16.7% من تلك
المزادات، تليها صقلية (10%)، ثم إميليا رومانيا (7.11%) و فينيتو
(7%) ولاتسيو (7%) مع ما يقرب من 50% من إجمالي المزادات
الإيطالية.
فيما يتعلق بنوع العقارات المعروضة في المزاد، انخفضت مزادات
العقارات السكنية بأكثر من 50%. من ناحية أخرى، فيما يتعلق بأصول
العقارات المعروضة للبيع، فإن 70% منها لمشروعات عقارية، و 28%
لإجراءات الإفلاس. (أنسامد).