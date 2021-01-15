ايطاليا:تأجيل 123 ألف مزاد عقاري العام الماضي

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أنسامد - 15 يناير/ كانون الثاني - تم تسجيل 116.637 مزادًا عقاريًا في عام 2020، بينما أدى إغلاق المحاكم إلى إرجاء ما يقرب من 123 ألف مزاد العام الماضي، مع خسائر تقدر ب 8.6 مليار يورو، وفقا لتقرير صادر عن مركز دراسات AstaSy Analitics.



من إجمالي 116.637 مزادًا، يوجد أكثر من 41% داخل مناطق شمال إيطاليا. وتتصدر لومبارديا تلك المناطق بتسجيل 16.7% من تلك المزادات، تليها صقلية (10%)، ثم إميليا رومانيا (7.11%) و فينيتو (7%) ولاتسيو (7%) مع ما يقرب من 50% من إجمالي المزادات الإيطالية.



فيما يتعلق بنوع العقارات المعروضة في المزاد، انخفضت مزادات العقارات السكنية بأكثر من 50%. من ناحية أخرى، فيما يتعلق بأصول العقارات المعروضة للبيع، فإن 70% منها لمشروعات عقارية، و 28% لإجراءات الإفلاس. (أنسامد).



