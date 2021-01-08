عرض منزل الفنانة الايطالية ديانا بايلون للبيع

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - تم عرض متحف ومنزل ديانا بايلون، فنانة انتقائية ايطالية عملت في مجال التصميم، للبيع في مدينة فيسولي. كانت ديانا بايلون صديقة للفنانين والرسامين الايطاليين لوسيو فونتانا وألبرتو بوري وبرونو موناري.



جاء ذلك في بيان لوكالة Sotheby's International Realty الايطالية العقارية، التي أوضحت أن المبنى يتكون من فيلا رئيسية تقع على مساحة 280 مترًا مربعًا على طابقين، وأتيليه (60 مترًا مربعًا) ، ومسبح وفناء وحديقة بمساحة 2000 متر مربع.



وُلدت ديانا بايلون في بيفانيا (بيروجيا) عام 1920، وقضت النصف الثاني من القرن العشرين بين الدراسات والتجارب، وبدأت في الرسم في عام 1946 كعصامية.



تتميز حياة ديانا بايلون بالبحث عن بعد مستمر ودائم تجاه المساحات البعيدة ، من خلال صرامة ودقة الإيماءة الدقيقة. قادها هذا المسار إلى مرحلة النضج الفني في فيسولي.



وتنوعت مسيرتها بين التقنيات والمواد، من المجوهرات إلى النسيج، ومن الرسم إلى النحت، ومن الذهب إلى الصوف، ومن الألومنيوم إلى الاحجار، ومن الزجاج إلى الرخام ومن الكلمات إلى الورق.



