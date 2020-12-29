إيطاليا: نمو المبيعات العقارية خلال الربع الثالث من 2020

أنسامد - 29 ديسمبر / كانون الأول- بعد ربعين خيم عليهم الركود العقاري متأثرا بجائحة كورونا التي ضربت إيطاليا والإجراءات الوقائية التي فرضتها البلاد للتصدي لها، عاد النمو مجددا إلى قطاع العقارات خلال الربع الثالث من عام 2020.



وبحسب دراسة أعدها مركز الدراسات ، التابع لمجموعة جابيتي، فإن مبيعات المنازل سجلت ارتفاعا بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري.



وبين المركز المختص في تقييم النمو العقاري في إيطاليا، أنه رغم هذه الطفرة في النمو، إلا أن النتيجة الإجمالية للمبيعات خلال التسعة شهور الأولى من عام 2020، سجلت انخفاضا بنسبة 13،9%، بمعدل أكثر من 374 ألف وحدة.



غير انه خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2020، فإن القطاع نما بنسبة 3،1%، في حين ظل الإقبال على شراء المكاتب هو القطاع الأكثر نشطا بفضل إقبال المستثمرين.



وتوقعت الدراسة تحسن قطاع الفنادق في إيطاليا، مستفيدة من التحول إلى العمل الذكي والتركيز على تحويل المساحات لتتناسب مع الظروف الجديدة التي فرضها وباء كورونا.



