بنك إيطاليا : أداء قطاع العقارات كان جيدا في الربع الثالث

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - كشف مسح اقتصادي أجراه بنك إيطاليا أن أداء قطاع العقارات في الربع الثالث من العام الجاري كان جيدًا، الا أن آفاق سوق العقارات على المدى القصير والمتوسط ​ ساءت بشكل ملحوظ.



ارتفعت نسبة الوكالات التي باعت عقارًا واحدًا على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري إلى مستويات تتماشى مع تلك التي كانت موجودة قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا للمسح الذي أجراه بنك إيطاليا على 1490 وكيل عقارات في الفترة من 4 نوفمبر إلى 9 ديسمبر من العام الجاري.



تحسنت الآراء بشأن شروط الطلب على سوق العقارات، وكذلك تلك المتعلقة بإجراء صفقات عقارية جديدة.



من ناحية أخرى، تراجعت التوقعات الخاصة بالسوق العقاري بشكل ملحوظ مقارنة بالمسح السابق، سواء في الربع الرابع أو على المدى المتوسط.



كما أصبحت التوقعات بشأن السوق المحلية أكثر سلبية.



يتوقع معظم الوكلاء أن يكون هناك آثار سلبية للوباء على الطلب على المساكن وأسعار البيع، ومن المتوقع أيضا أن تكون التأثيرات على الأسعار أكبر وتستمر إلى ما بعد منتصف عام 2021.



