تراجع قطاع الإنشاءات الايطالي في أكتوبر

أنسامد - 20 ديسمبر/ كانون الأول - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن قطاع الإنشاءات سجل في شهر أكتوبر 2020 انكماشاً بلغت نسبته 1.8%، في مؤشرات أقل من المستويات المسجلة في شهر فبراير، قبل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.



وعلى أساس سنوي، نما المؤشر المعدل للإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1.6% (كان هناك 22 يوم عمل مقابل 23 في أكتوبر 2019).



على الرغم من أن الفترة من أغسطس إلى أكتوبر شهدت تحسنًا ملحوظًا في قطاع الإنشاءات الذي سجل خلالها نموا بنسبة 13.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد الانهيار الكبير الذي شهده القطاع خلال الربيع، إلا أن القطاع سجل انخفاضا كبيرا بنسبة 10.5% في ​ الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.



