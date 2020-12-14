إيطاليا:9،9 مليار يورو يدخلون الضريبة العقارية هذا الأسبوع

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - تستقبل الضريبة العقاريةاي ام يو المفروضة على الحيازات العقارية والمساكن، 9،9 مليار يورو خلال الأربعاء المقبل، ليبلغ الإيرادات التي تم جمعها ضمن هذه الضريبة 19،9 مليار يورو خلال العام الجاري.



والضريبة العقارية أو اي ام يو هي ضريبة فرضتها حكومة مونتي ضمن مبادرة "أنقذ إيطاليا 2011"، والتي يتم دفعها على مستوى البلديات، على الحيازات العقارية.



وبحسب تقرير الضريبة لعام 2020، الذي أعدته خدمة العمل والأراضي، فإن هذه الإيرادات تستثني الأقساط المتعلقة بالضريبة العقارية التي تم إلغائها خلال العام الجاري، لبعض المباني الأساسية، ضمن سياسات التخفيف لمكافحة آثار وباء كورونا.



ومن المقرر أن يتم استدعاء أكثر من 25 مليون من أصحاب العقارات الذين يقيمون في أماكن أخرى، لدفع الضريبة، من بينهم 41% موظفين ومتقاعدين.



