تراجع سوق العقارات الايطالي بسبب كورونا

أنسامد - 27 نوفمبر / تشرين الثاني - سجل سوق العقارات السكنية في إيطاليا انخفاضًا ثابتًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا للبيانات التي نشرها معهد Nomisma الايطالي للابحاث حول سوق العقارات في 2020.



وتشير توقعات سوق العقارات للعام الجاري إلى إنخفاض في النشاط العقاري في الربع الرابع من العام الجاري، ما يعني انتهاء العام بتسجيل 500 ألف صفقة عقارية، بتراجع 17.1% وفقًا للسيناريو "الأساسي" ، أو 491 ألف صفقة (-18.7%) وفقًا للسيناريو " الصعب ".



قبل انتشار فيروس كورونا، كانت توقعات العام الحالي تشير لتسجيل 612 ألف صفقة عقارية.



بالنسبة لعام 2021، من المتوقع ألا يختلف سيناريو المبيعات عن العام الحالي، حيث يتوقع معهد Nomisma انتعاشًا بطيئًا وتدريجيًا سيتجلى في الفترة بين 2022-2023، مما يؤدي إلى هبوط السوق على الأقل حتى عام 2023 إلى أقل من 600 ألف صفقة عقارية.



وعند تحليل سوق العقارات في المدن، يتضح أن ميلانو وبولونيا ستكونان أول المدن التي تُظهر مؤشرات للنمو بدءًا من عام 2022، تليهما فلورنسا والبندقية وباليرمو وكالياري في عام 2023.



