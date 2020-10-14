إيطاليا: رغم كورونا.. الطلب على السكن يفوق المعروض في ميلان

أنسامد - 14 أكتوبر/ تشرين الأول - يبدو ان مدينة ميلان الإيطالية بدأت تقاوم تداعيات وباء الكورونا، مع عودة الطلب الشديد على شراء العقارات في المدينة الإيطالية.



وبحسب إنزو ألبانيز، رئيس وكالة "سيجيست" للحلول العقارية في ميلان، أن ميلان تثبت دائما أنها مدينة جذابة للغاية، فرغم تحولها إلى مدينة شبه مهجورة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا إن الطلب على المساكن، وفق المسح الأخير، تجاوز المعروض إلى حد بعيد.



ونشرت وكالة سيجيست الإصدار السابع من بحثها السنوي تحت عنوان "السكن في ميلان.. سوق العقارات والاتجاهات الناشئة"، الذي تم إعداده بواسطة مركز الدراسات العقارية الذي كشف عن تصاعد الطلب على المساكن في المدينة الإيطالية الهامة خلال الفترة الأخيرة.



وفي يونيه الماضي، تم تسجيل 117 صفقة سكنية على طريق ميلان الدائري، كما تم إجراء 47 عملية بيع، وإطلاق 36 مبادرة جديدة في الأسواق، بالإضافة إلى 72 عملية تطوير لإجمالي 825 وحدة متاحة.



ووفقا للبحث، فإن المبادرات تزايدت بنسبة 64%، لإجمالي 1354 وحدة سكنية، بينما بلغت المبيعات 1292 وحدة بزيادة 13%، من بينها 58% لوحدات سكنية حديثة جدا. وأوضح البحث أنه طرح للبيع ما يقرب من 6 من كل 10 منازل متاحة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتركزت عمليات البيع في حزام الطريق الدائري، وسجلت ذروة الإقبال في منطقة نافيجلي تورتونا.



وفي نفس السياق، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات العقارية، جوزيبي أميترانو، بالمشروعات العقارية الجديدة في المدينة والتي تشكل عنصر أخر تزيد من الثقة نحو المستقبل، مضيفا أن هذه المبادرات هي بمثابة معايير تجسد بمفهومها الاتجاهات الأكثر حداثة للعيش في االمدينة، والتي تتميز بشكل متزايد بالاستخدام المختلط.



