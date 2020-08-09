طرح 300 وحدة عقارية للبيع في إيطاليا

أنسامد - 9 أغسطس /آب - طرحت شركة Invimit Sgr العقارية الايطالية وهي شركة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية 300 وحدة عقارية و 13 عقارا، من بينها منازل ومتاجر ومكاتب، للبيع في 19 مدينة إيطالية.



تبدأ الأسعار من 120 مليون يورو، وستستخدم عائدات العملية المتاحة أيضا للأفراد والمستثمرين ، لتخفيض الدين العام، وفقا لبيان صحفي.



تقع العقارات المعروضة للبيع في مدن روما، باليرمو، ميلانو، البندقية، فلورنسا ، بولونيا ، بيزا، ليفورنو، تريستا، تريفيزو،فيتشنزا، فيرتشيلي، بادوفا، تارفيزيو، كومو، ليتشي، سابوديا، تيرني وبيروجيا. العروض متاحة في قسم "العقارات" في الصفحة الرئيسية لموقع الشركة على شبكة الانترنت.



تتم إدارة مرحلة البيع بواسطة كاتب عدل يقوم، في حالة وجود عرضين متنافسين أو أكثر لشراء نفس العقار، بإدارة مزاد على القيمة المعروضة.



