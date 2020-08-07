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مجموعة عقارية تستحوذ على مبنى إداري في ميلانو
    أنسامد - 7 أغسطس /آب - استحوذت مجموعة Tikehau العقارية على مبنى إداري في حي الأعمال ميلانوفيوري في مدينة ميلانو، في أول عملية يتم تنفيذها في إيطاليا من خلال صندوق Tikehau Real Estate opportunities.

    وتضم المنطقة التي استحوذت عليها Tikehau وتبلغ مساحتها 19.000 متر مربع المقر الرئيسي لمجموعات شهيرة في إيطاليا، مثل نستله وماكدونالدز وبوما.

    وصرح لوكا بوسيلي، مسؤول المجموعة في ايطاليا قائلا : إن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية استثمار القيمة المضافة لصندوق Tikehau، مضيفا : يؤكد الاستحواذ في حي ميلانوفيوري التجاري أن استراتيجيتنا تركز على الأصول ذات الإمكانات العالية في مواقع هامة.

    وتابع : يسعدنا بشكل خاص أن نستثمر في ميلانو في هذه اللحظة التاريخية، مما يؤكد التزامنا على المدى الطويل في إيطاليا وفي ميلانو، مشيرا إلى أن إيطاليا تقدم فرصًا استثمارية كبيرة على المدى الطويل.

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