نمو سوق تكنولوجيا صناعة الزجاج الإيطالية العام الماضي

أنسامد - 2 أغسطس /آب - مع النتائج الإيجابية التي تحققت في عام 2019 الذي شهد نموا بنسبة 2.7% في قطاع صناعة الزجاج الإيطالي بفضل النمو في الصادرات بنسبة 3.7%، يؤكد قطاع تكنولوجيا صناعة الزجاج الإيطالية اتجاه النمو في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية مع إجمالي مبيعات يتجاوز 2.3 مليار يورو.



وشهدت مبيعات القطاع في السوق المحلية استقرارا مسجلة نمو بنسبة 0.1%، مقارنة بالواردات التي تراجعت 1.2%، فيما سجل القطاع انكماشا طفيفا في السوق المحلية بنسبة 0.4%.



ووفقا للاتحاد الإيطالي لمصنعي وموردي تكنولوجيا صناعة الزجاج، فإن نمو الصادرات والانخفاض في الواردات بمثابة مؤشر على توازن الميزان التجاري للقطاع، والذي ارتفع بنسبة 5.4%.



في الواقع، تراجع قطاع معالجة الزجاج المسطح 1.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018 بسبب تأثير الخسائر في الصادرات التي تراجعت 0.5%، فيما تراجع بنسبة 3.2% في السوق المحلية.



وبالنسبة للعام الجاري، توقعت الشركات العاملة في القطاع تحقيق نتائج إيجابية للغاية، وذلك قبل بدء حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث توقع 86.4% من الشركات تحقيق نموا هذا العام، بينما توقع البقية عدم حدوث أي انكماش.



ومع ذلك، فإن تأثيرات فيروس كورونا المستجد قد غيرت بشكل كبير سيناريوهات القطاع، وهذا جعل من الصعوبة بمكان تبني توقعات موثوقة لعام 2020.



