إيطاليا : توقعات بتراجع الصفقات العقارية العام الجاري

أنسامد - 26 يوليو / تموز - توقع مرصد سوق العقارات الايطالي Nomisma تراجع صفقات سوق العقارات السكنية دون مستوى 500 ألف وحدة في 2020، لتنخفض من 603 ألف صفقة عقارية في 2019 إلى 494 ألفًا في 2020.



ووفقا لبيانات مرصد سوق العقارات Nomisma، من المتوقع أن تتراجع الصفقات العقارية بنسبة 18%، الا أنها من المتوقع أن تعاود الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من 2021 لتسجل 499 ألف صفقة، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2020.



ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 2.6% في القطاع السكني في عام 2020 وبنسبة 3.1% و 3.2% في قطاعي الأعمال والتجارة.



وجاءت روما من بين المدن التي من المتوقع أن تشهد أكبر انخفاض في صفقات سوق العقارات، مع توقعات بحدوث انكماش بنسبة 4% في عام 2020، و3.3% في عام 2021 و1.9% في عام 2022.



