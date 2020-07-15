منصة تمويل عقاري توفر فرصا أيضا للمدخرين

أنسامد - 15 يوليو / تموز - تهدف منصة Trusters التي تعد أول منصة تمويل للإقراض العقاري في إيطاليا لتقديم شكل من أشكال الاستثمار منخفض المخاطر للمدخرين مع خلق فرص جديدة لتطوير أعمال الشركات العقارية واستعادة جمال الأصول العقارية في البلاد.



تأسست منصة Trusters في مدينة ميلانو في نهاية عام 2017 وتضم الآن حوالي 3 آلاف مستخدم مسجلين وحققت في غضون عامين أرباحا تزيد عن 5 ملايين يورو في 51 مشروعًا ممولًا.



يقول أندريا مافي مؤسس Trusters : لقد سبب وباء فيروس كورونا المستجد ضغوطا على الأسواق المالية، إلا أن قطاع العقارات أثبت أنه يضم فئة أصول أقل عرضة للتقلبات القوية ويتحمل الأزمات.



وأضاف أن المنصة توفر فرصًا جديدة لتطوير أعمال الشركات العقارية المعنية التي وصلت حتى الآن في خلال عام ونصف من التشغيل إلى 20 شركة، مشيرا إلى أنها تتيح أيضا إعادة الجمال إلى الأصول العقارية في المدن والضواحي ومختلف المناطق.



