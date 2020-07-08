ايطاليا: ارتفاع اسعار العقارات في الربع الاول للعام الجاري

أنسامد - 8 يوليو / تموز - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات) عن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع السابق وبنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.



من ناحية، سجلت الصفقات العقارية تراجعا حادا بلغت نسبته 15.5% خلال الربع الاول من العام الجاري. ويقول المعهد الوطني للإحصاء إن هذا التراجع ناجم عن اجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا، مما تسبب في انخفاض حاد في المعاملات ابتداء من شهر مارس.



إن الفرق بين الارتفاع في الأسعار وتراجع الصفقات العقارية يوضح كيف أن التدابير التقييدية التي تم اتخاذها على الرغم من أنها كانت سارية بالفعل في مارس لم يكن لها تأثير ملموس على أسعار العقارات السكنية المسجلة في الربع الأول.



وأكد المعهد الوطني للإحصاء أنه من خلال بيانات الربع الثاني، سيكون من الممكن تقييم ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ستؤدي إلى أي تغييرات في اتجاهات الأسعار.



