شركة عقارات إيطالية تحقق أرباحا كبيرة العام الماضي

أنسامد في الأول من مايو / أيار- أغلقت شركة Borgosesia الإيطالية القابضة عام 2019 بصافي أرباح بلغت حوالي 2.7 مليون يورو بارتفاع بلغت نسبته 69%.



من المتوقع أن يتأثر الأداء التشغيلي للشركة العام الحالي بالآثار الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية الحالية.



ووفقا لبيان الشركة، فإنه من الصعب للغاية تقدير الآثار المترتبة لوباء فيروس كورونا المستجد على الشركة والمجموعة، سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية.



إذا تم تخفيف إجراءات الإغلاق اعتبارًا من 4 مايو، يمكن تعويض التأخيرات المتراكمة نتيجة توقف أنشطة الإنتاج قبل نهاية نصف العام. وبدأت إدارة الشركة في البحث عن موارد إضافية يمكن أن توجه نحو الاستثمارات الجديدة.



