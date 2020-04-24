Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - ابتكارات
تراجع قطاع البناء الايطالي في فبراير
    أنسامد - 24 ابريل / نيسان - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات" أن مؤشر إنتاج قطاع البناء المعدّل موسميا سجل انخفاضا بنسبة 3.4% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2020.

    على أساس سنوي، أظهر مؤشر إنتاج قطاع البناء زيادة بنسبة 0.7% ، في حين أن المؤشر المعدل موسميا (20 يوم عمل كما في فبراير 2019) انخفض بنسبة 0.3%.

    يقول المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء: على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المسجل في فبراير والذي يقابله نمو قوي في الشهر السابق، إلا أن مؤشر الإنتاج المعدل موسميا لا يزال عند مستوى مرتفع مقارنة بمتوسط العام الماضي.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    كورونا:كابري مدينة اشباح

    ألبوم الصور