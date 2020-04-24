تراجع قطاع البناء الايطالي في فبراير

أنسامد - 24 ابريل / نيسان - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد
الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات" أن مؤشر إنتاج قطاع البناء
المعدّل موسميا سجل انخفاضا بنسبة 3.4% في شهر فبراير مقارنة بشهر
يناير 2020.
على أساس سنوي، أظهر مؤشر إنتاج قطاع البناء زيادة بنسبة 0.7% ، في
حين أن المؤشر المعدل موسميا (20 يوم عمل كما في فبراير 2019)
انخفض بنسبة 0.3%.
يقول المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء: على الرغم من التباطؤ
الاقتصادي المسجل في فبراير والذي يقابله نمو قوي في الشهر
السابق، إلا أن مؤشر الإنتاج المعدل موسميا لا يزال عند مستوى
مرتفع مقارنة بمتوسط العام الماضي.