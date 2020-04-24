تراجع قطاع البناء الايطالي في فبراير

أنسامد - 24 ابريل / نيسان - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات" أن مؤشر إنتاج قطاع البناء المعدّل موسميا سجل انخفاضا بنسبة 3.4% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2020.



على أساس سنوي، أظهر مؤشر إنتاج قطاع البناء زيادة بنسبة 0.7% ، في حين أن المؤشر المعدل موسميا (20 يوم عمل كما في فبراير 2019) انخفض بنسبة 0.3%.



يقول المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء: على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المسجل في فبراير والذي يقابله نمو قوي في الشهر السابق، إلا أن مؤشر الإنتاج المعدل موسميا لا يزال عند مستوى مرتفع مقارنة بمتوسط العام الماضي.



