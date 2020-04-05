ثلث المنازل الايطالية بمساحات صغيرة

أنسامد - 5 ابريل / نيسان - يحترم الإيطاليون عمليات التسليم التي يفرضها الحجر الصحي ولكن في كثير من الحالات يضطرون إلى دخول منازل صغيرة للغاية حتى لو أصبحت الوحدات السكنية، التي عادة ما تكون مناطق للصراع الاجتماعي، مسرحا للعديد من بوادر التضامن.



وقال معهد Rur Rete Urbana delle Rappresentanze للدراسات، إنه وفقا لمقارنة دولية، يبلغ متوسط مساحة المنازل التي يسكنها الإيطاليون 81 مترًا مربعًا، أي أقل من المنازل اليابانية (95 مترا) والإسبانية (97 مترا) والألمانية (109 أمتار) والفرنسية (112 مترا).



ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، من بين الدول الأوروبية الكبيرة، تواجه إيطاليا وضعًا سكنيا متدنيا، حيث تبلغ نسبة المساكن المكتظة 30.9%، أي مع توفر مساحة سكنية أقل من المعايير المرجعية الأوروبية.



