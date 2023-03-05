إيطاليا والإمارات تعلنان الارتقاء بعلاقاتهما

(أنسامد) - مارس 5 - روما - أعلنت الإمارات وإيطاليا، يوم السبت، الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بأبوظبي في قصر الشاطئ، حيث أعلنا عن "مشروع إعلان نوايا" بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28" والعمل المناخي.



كما تم الإعلان عن مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين "أدنوك" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة؛ بهدف التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، لترسيخ الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.



وتشمل مجالات التعاون، الحد من انبعاثات الكربون، مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار المشترك في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والنظيفة.



وبحسب نص إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية، أجرى الشيخ محمد بن زايد وميلوني مناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية واستكشفا سبل زيادة التعاون في مجالات التحول السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي والمناخي والطاقة بين البلدين، مع التأكيد على التزام الحكومتين بتعزيز العلاقات الثنائية على أساس الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل لتحقيق المنفعة والازدهار للشعبين.



واتفق الجانبان على تعزيز الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين تجسيدا لعزمهما المشترك والقوي للتعاون على جميع المستويات.



وستمكن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا من تركيز الجهود المشتركة لتعميق آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي والمائي والتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع والتغير المناخي. (أنسامد).



