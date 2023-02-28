تراجع القوة الشرائية الإيطالية بنسبة 54٪ في العام الماضي

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - قالت مؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية "نوميسما" إن القوة الشرائية الإيطالية تراجعت بنسبة 54٪ في العام الماضي.



وحسب التقرير الاول للمؤسسة" واحد من كل أربعة إيطاليين قالوا خلال العام الماضي إنهم أنفقوا كل ما كسبوه، وتخشى 26٪ من الأسر ألا تصل إلى نهاية الشهر، و 38٪ من المدخرين يفعلون ذلك بسبب عدم اليقين بشأن المستقبل .



وأوضح التقرير إن القدرة على الادخار تراجعت لأكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع.



في أعقاب جائحة COVID-19، وحرب أوكرانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة وعودة التضخم، ازداد مناخ عدم اليقين، وفقا لما جاء في التقرير حول عينة من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما.



وذكر التقرير أنه في العام الماضي، تبنت 88٪ من الأسر استراتيجيات ادخار مستهدفة للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة.



وعلى الرغم من ذلك، قال 14٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم يكسبون أقل مما يحتاجون إليه.



وقالت ربع الأسر الإيطالية إنهم أنفقوا كل أموالهم على الضروريات بينما قال واحد من كل اثنين فقط من الإيطاليين إنهم أنفقوا أقل مما كسبوه، وتمكنوا من الادخار دون الحاجة إلى التخلي عن الكثير.



(أنسامد).



