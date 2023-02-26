سفير مصر الجديد في إيطاليا : الهجرة والغاز على رأس أولوياتي

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - أكد السفير بسام راضي، سفير مصر الجديد لدى إيطاليا، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف الغاز والملفات السياسية على رأس أولوياته خلال عمله سفيرا جديدا لمصر لدى إيطاليا، معربا عن تفاؤله بتحقيق طفرة بالعلاقات الأيام القادمة.



وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى روما لتسلم مهام عمله بشكل رسمي : "أنا سعيد بتحملي قيادة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا وأتطلع خلال عملي سفيرا لمصر لدى إيطاليا للعمل بما يحقق آمال القيادتين والشعبين المصري والإيطالي بما يتناسب مع العلاقات وعراقة الحضارات بالبلدين وبما يتناسب مع روابط التاريخ المشترك بحوض المتوسط".



وتابع راضي "وسأعمل على تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية وزيادة الزيارات ودعم التنسيق بين مصر وإيطاليا، خاصة في الموضوعات السياسية بالمنطقة وتدعيم العلاقات الثنائية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة والغاز ومكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم الشركات الإيطالية والاستثمار المصري الإيطالي المشترك"، مضيفا : "أنا متفائل جدا بتحقيق طفرة بالعلاقات المصرية الإيطالية خلال الفترة القادمة".



جدير بالذكر أن السفير بسام راضي (55 عاما) شغل منصب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من عام 2017 وحتى الشهر الماضي. كما عمل من قبل في السفارة المصرية بروما كسكرتير أول بين عامي 2000 و2004. (أنسامد).



