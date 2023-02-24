إيطاليا: مرسوم المنظمات غير الحكومية لم يوقف عمليات الإنقاذ

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - دافعت إيطاليا، على لسان وكيل وزارة الداخلية، نيكولا مولتيني، عن مرسوم الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط، بعد انتقادات شديدة من جهات عدة بينها المجلس الأوروبي والأمم المتحدة.



وأكد مولتيني، ردا على هذه الاتهامات، أن المرسوم لا يوقف عمليات الإنقاذ البحري في البحر المتوسط.



وتابع مولتيني، أمام مجلس الشيوخ أن التشريع لا يهدف إلى "تجريم أي شخص"، ولكن يسعى ببساطة إلى "تنظيم عمليات الإنقاذ البحري"، مضيفا أن المرسوم "يضع قواعد السلوك التي تتوافق مع قوانين البحار".



ونوه المسؤول الإيطالي، "يجب إنقاذ أي شخص يواجه صعوبة في عرض البحر، هذا أمر مقدس، أنت لا تدع أي شخص يموت في البحر".



وتحاول الحكومة الإيطالية تثبيط السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية، إذ تقول إن أنشطة هذه السفن تشجع القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي اللجوء على محاولة العبور المحفوف بالمخاطر من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.



وبموجب المرسوم الذي أقرته الحكومة، يجب على السفن التي تديرها منظمات غير حكومية أن تطلب على الفور من السلطات تخصيص ميناء آمن لها بعد إجراء الإنقاذ، بدلا من البقاء في البحر لمساعدة الأشخاص الآخرين. وتخاطر المنظمات المخالفة بغرامات كبيرة واحتجاز السفن إذا لم يمتثلوا.



كما بدأت الحكومة في تخصيص موانئ آمنة لسفن المنظمات غير الحكومية التي تكون على مسافة بعض الشيء من مواقعها بعد إجراء عمليات الإنقاذ.



وقال مولتيني، إن إيطاليا كانت عمليا "الدولة الوحيدة التي تقوم بعمليات الإنقاذ البحري" في البحر المتوسط، وشدد على "أننا لا نتعلم الدروس من أي شخص"، مؤكدا، "الدفاع عن الحدود من اختصاص الدولة". (أنسامد).



