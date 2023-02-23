إيطاليا-تونس:ندوة حول التحول البيئي

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - افتتح السفير الإيطالي في تونس ، فابريزيو ساجيو، في فندق نوفوتيل لاك في تونس، ندوة تستمر يومين مخصصين لـ "الانتقال البيئي" الذي نظمه القسم التجاري بالسفارة الإيطالية، مع "التركيز على الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام لموارد المياه، وهي موضوعات في صميم ترشيح روما لمعرض إكسبو 2030 ".



ويشارك في هذا الحدث ما لا يقل عن 24 شركة إيطالية متخصصة في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها والطاقة المتجددة ومعدات وتقنيات معالجة المياه والأتمتة الصناعية وقطاعات البنية التحتية.



حضر الندوة اكثر من 100 مشغل محلي مؤهل، ممثلون عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة - المديرية العامة للطاقة.



وقالت مديرة مكتب وكالة ICE في تونس، فرانشيسكا تانجو، إن "زيادة كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة يمكن أن تخفض تكاليف الطاقة، التي تتزايد أيضًا بسبب الوضع الجيوسياسي الدولي؛ وتحسين قدرة البنى التحتية للإنتاج والنقل والتوزيع من البنى التحتية التقليدية".



واضافت" كل هذا لا يمكن القيام به إلا من خلال توعية المواطنين والشركات، باعتبارهم القائمين بالتغيير والمستفيدين منه، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، حتى في معظمها مثل إدارة المياه ومعالجتها، كأداة للحماية البيئة والهواء والتربة والمناظر الطبيعية وأمن الطاقة وخفض تكاليف الطاقة للمنازل والشركات".



(أنسامد).



