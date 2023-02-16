«التحطيب» و«الترنتيلا» يجمعان مصر وإيطاليا

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - فى ليلة شتوية باردة إلى حد الصقيع، احتفى المتحف القومى للحضارة المصرية، والسفارة الإيطالية فى القاهرة بـ» عيد الحب» العالمى من خلال إحياء التراث الفلكلورى الشعبى لفنى «التحطيب» المصرى و«الترنتيلا» الإيطالى، ثم تم الانتقال إلى تجسيد التراث الثقافى الذى يجمع البلدين فى رحلة داخل معرض فنى للصور الفوتوغرافية، ومنه إلى مغامرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضى التفاعلى الثلاثى الأبعاد داخل المواقع التراثية فى المدن الإيطالية التى تزدهر بالآثار المصرية، لتجسد جسرا للعلاقة التاريخية بين مصر وإيطاليا.



انطلقت الاحتفالية بفيلمين تعريفيين: الأول عن نشاطات المتحف وقاعاته ومعامله، بينما جسد الثانى جولة داخل أبرز الأماكن الأثرية والتراثية فى المدن المصرية والإيطالية.



ومن أمام صورة عملاقة لأهرامات الجيزة الثلاث للفنان الإيطالى «سيرجيو لوفينو» فى المسرح الكبير بالمتحف، قدم مصمما الرقصات بينكى سليم وهانى حسن، بصحبة الإيطالية «لويزا روسو»، مجموعة من الرقصات الفلكلورية من الفلكلور المصرى والإيطالي، ثم انتقل الحضور لجولة مع 32 صورة فوتوغرافية تجمع أبرز الأماكن المتشابهة بين البلدين، وصولا إلى الختام بالمغامرة الافتراضية.



وأوضح د. أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى للمتحف، والسفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، خلال الاحتفالية، أن تطور الفن والثقافة المصرية والإيطالية على مر العصور يجسد حالة الترابط التى تجمع البلدين. (أنسامد).



