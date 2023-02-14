إيطاليا : استدعاء ميلوني وتاياني كشهود في قضية ريجيني

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - أعلنت مصادر قضائية إيطالية استدعاء رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني كشهود في قضية جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في القاهرة مطلع 2016.



وقد تم استدعاء ميلوني وتاياني من قبل محامي والدي ريجيني لتقديم تقرير إلى قاضي الجلسات التمهيدية في روما حول استعداد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤكد للتعاون مع السلطات الإيطالية في القضية، والتي توقفت لرفض مصر الإفصاح عن اماكن اقامة أربعة ضباط مخابرات مصريين حتى يتم إخطارهم بأنهم يحاكمون غيابيا بشأن اختطاف وتعذيب وقتل الطالب البالغ من العمر 28 عاما في جامعة كامبريدج، الذي كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه الخاصة به.



وقد وعد السيسي مرارا وتكرارا بالعمل مع المدعين العامين في روما بشأن القضية ، لكن لم يكن هذا التعاون وشيكا.



تعثرت محاكمة الضباط الأربعة في روما وهم - الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة. - بسبب فشل كافة محاولات إبلاغهم بأنهم قيد المحاكمة، بسبب تباطؤ مصر في القضية.



ووصف والدا ريجيني استعداد المسؤولين الإيطاليين الواضح للتصديق برغبة السيسي المتكررة في التعاون في القضية بأنها ساذجة في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال تخدم مصالحهم الذاتية.



كما أدانوا التعاون الإيطالي المستمر مع القاهرة في مجال الطاقة والأسلحة، من بين أمور أخرى. (أنسامد).



