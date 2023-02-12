زلزال تركيا/سوريا : استجابة أوروبا للمساعدة الطارئة

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - يعد الزلزال، الذي أودى بحياة الآلاف حتى الآن، أحد أكثر الزلازل تدميرا في المنطقة في التاريخ الحديث. في حين أن تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات لم تكن دائما سلسة، فقد جاءت عروض المساعدة بسرعة.



ومع ذلك، قد يكون تقديم المساعدة للضحايا في سوريا أكثر صعوبة، مع أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي جعلت وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق أمرا صعبا.



بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، تجاوز عدد القتلى في أعقاب الزلزال والهزات الارتدادية على طول الحدود التركية السورية 22 ألفا، حيث تلاشت الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض.



في أعقاب الكارثة، أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش أنه تم تفعيل ما يسمى بآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن للدول الأخرى من خلالها طلب المساعدة الطارئة من الاتحاد الأوروبي.



تهدف الآلية، التي أنشأتها المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2001، إلى تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية لتحسين الوقاية والتأهب والاستجابة للكوارث بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 8 دول ثالثة مشاركة (ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، الجبل الأسود، شمال مقدونيا والنرويج وصربيا وتركيا).



وطلبت تركيا، بعد فترة وجيزة من الزلزال الذي ضربها، المساعدة من خلال الآلية. وبعد تقدمها بطلب المساعدة، بدأ مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي (ERCC) في حشد المساعدة والخبرة.



ويوم الأربعاء، طلبت سوريا أيضا المساعدة من خلال مناشدة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وقال لينارتشيتش : عندما اتخذت دمشق الخطوة، فإن المفوضية الأوروبية تطلب من الدول الأوروبية "الاستجابة بشكل إيجابي لهذا الطلب".



تعتبر العمليات في تركيا وسوريا من بين أكبر عمليات البحث والإنقاذ التي تم إطلاقها على الإطلاق في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي 6.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة لضحايا الزلازل المدمرة، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء.



وإتحدت فرق الإنقاذ الأوروبية مع قوات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى في أوروبا وخارجها، لتوصيل المساعدات الإنسانية منذ بداية حالة الطوارئ في تركيا وسوريا.



حتى يوم الخميس، نشرت الدول الأوروبية ما مجموعه 31 فريق إنقاذ و 5 فرق طبية، تتألف من أكثر من 1500 من أفراد الإنقاذ ونحو 100 كلب إنقاذ. تم إرسال الفرق من 20 دولة أوروبية، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وألبانيا والجبل الأسود وصربيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لاستضافة مؤتمر للمانحين في مارس لحشد المساعدات الدولية لسوريا وتركيا للتعامل مع الأثر المدمر للزلزال.



وكتبت فون دير لاين على تويتر : قريبا سنقدم مساعدات إغاثية. نحن الآن نسابق الزمن لإنقاذ الأرواح معا.



وقال الاتحاد الأوروبي، إن المؤتمر سيعقد مطلع الشهر المقبل في بروكسل بالتنسيق مع السلطات التركية "لحشد الأموال عالميا للمجتمعات المتضررة" في كلا البلدين.



وذكرت المفوضية الأوروبية أن المؤتمر يهدف إلى تنسيق الاستجابة الدولية للكارثة و "سيكون مفتوحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة وأعضاء الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة والمانحين الدوليين".



(أنسامد).



