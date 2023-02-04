ازدهار سياحة حفلات الزفاف في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - تزدهر سياحة حفلات الزفاف في إيطاليا، حيث سجلت أكثر من 11000 حالة زواج للأجانب الذين عقدوا قرانهم العام الماضي، وذلك وفقًا لمرصد وجهات حفلات الزفاف في إيطاليا ومركز الدراسات السياحية.



وقال مرصد وجهات حفلات الزفاف، إن توسكانا تصدرت قائمة المدن الإيطالية المفضلة لحفلات الزفاف الأجنبية بنسبة 21%، تلتها مدن لومبارديا وكامبانيا وبوليا وصقلية ولاتسيو، منوها أن سياحة حفلات الزفاف الأجنبية لديها "إمكانيات كبيرة للتوسع".



وبناءً على فترة إقامة الأزواج والضيوف خلال حفلات الزفاف (3.3 ليلة في المتوسط)، تشير التقديرات إلى وصول 619 ألف زائر وتسجيل أكثر من 2 مليون ليلة سياحية مرتبطة بحفلات الزفاف لعام 2022، مع تسجيل إيرادات 599 مليون يورو، أي بزيادة حوالي 11% عن المستويات المسجلة في عام 2019. (أنسامد).



