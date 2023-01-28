رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا لبحث قضايا الطاقة والهجرة

(أنسامد) - يناير 28 - روما - وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا، السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين من حكومة غرب البلاد تركز على الطاقة والهجرة، وهما أهم القضايا بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.



وشهدت ميلوني خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة "إيني" الإيطالية للطاقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز.



وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، اتفاقية لتطوير حقلي الغاز A وB، ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتزويد السوق المحلية الليبية وتأمين الصادرات إلى أوروبا.



تم توقيع الاتفاقية بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.



سيبدأ إنتاج الغاز من الحقلين في عام 2026، ومن المتوقع أن يصل لمستوى 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. ويصل إجمالي الاستثمارات المقدرة إلى 8 مليار دولار.



وقال قدارة إن توقيع الاتفاقية إشارة واضحة إلى أن قطاع النفط في ليبيا خال من المخاطر وفي طريقه للنهوض من جديد للمنافسة بقوة لتعود البلاد إلى مصاف الدول المنتجة للنفط والغاز.



من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن وزيري خارجية البلدين وقعا مذكرة تفاهم لدعم ليبيا بعدد 5 زوارق مجهزة في مجال البحث والإنقاذ. (أنسامد).



