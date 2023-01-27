فضيحة قطر: إطلاق سراح زوجة بانزيري وابنته من الإقامة الجبرية

(أنسامد) - يناير 27 - روما - أمرت محكمة في بريشيا بإيطاليا، بالإفراج عن زوجة وابنة النائب الإيطالي السابق، أنطونيو بانزيري، أحد المتهمين الرئيسيين في فضيحة فساد "قطر جيت".



وجاء الإفراج عن زوجة بانزيري وابنته بعدما أسقطت السلطات البلجيكية طلب تسليمهما.



بدأ بانزيري التعاون مع المدعين البلجيكيين للتحقيق في محاولات مزعومة لقطر والمغرب للتأثير على شؤون الاتحاد الأوروبي عن طريق دفع رشاوي.



وجاء مثول بانزيري للتعاون في صفقة قضائية بعد حكم عليه بالسجن لمدة عام.



ويواجه بانزيري و3 إيطاليين، وهم فرانشيسكو جيورجي، مساعد عضو البرلمان الأوروبي في الحزب الديمقراطي، والنائب في البرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة لا سلام بدون عدالة، نيكولو فيجا تالامانكا، تهم بالفساد.



كما تم توجيه اتهام أيضا إلى عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، التي أقيلت من منصبها، كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي بعد الكشف عن فضيحة الفساد، وهي في السجن حاليا منذ 9 ديسمبر، وتعد شريكة لجيورجي.



وبدأت محكمة في بروكسل، الخميس، جلسات استماع للبت في ما إذا كان يجب الإبقاء على جيورجي وفيجا تالامانكا في السجن أم لا. (أنسامد).



