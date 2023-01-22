مصر : التعاون الثنائي والهجرة محور محادثات السيسي وتاياني

(أنسامد) - يناير 22 - روما - قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الايطالى انطونيو تايانى، صباح الأحد.



وأوضح راضي، أن الاجتماع من المقرر أن يتناول بعض القضايا الإستراتيجية الهامة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة والتجارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



كما سيتناول اللقاء أيضا نشاط الشركات الإيطالية في مصر وأمن البحر الأبيض المتوسط ;;ومكافحة الإرهاب، بالإضافى إلى قضايا الأمن العسكري والتعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، سواء في المنطقة أو في العالم.



وأضاف السفير بسام راضي، أن مصر وإيطاليا دولتان محوريتان في منطقة البحر الأبيض المتوسط ;;وفي الجوار الإقليمي، مؤكدا أن مصر فخورة بعلاقتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي.



وأكد أن مصر تتطلع إلى تطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه خير للشعبين الصديقين والبشرية جمعاء. (أنسامد).



