وزير الخارجية الإيطالي الليلة في القاهرة لبحث الأزمة الليبية

(أنسامد) - يناير 21 - روما - يصل وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني الليلة إلى القاهرة ضمن جولة تشمل عواصم شمال أفريقيا والشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز استقرار ليبيا.



وتعد هذه الجولة جزء من مبادرة الحكومة الإيطالية برئاسة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني التي من المقرر أن تزور غدا وبعد غد الجزائر العاصمة.



ومن المقرر أن يصل تاياني إلي مصر عقب زيارة لتركيا الأسبوع الماضي وبعد أن زار يوم الأربعاء تونس العاصمة، حيث تهدف كل الزيارات إلى تعزيز اتفاق بين الأطراف الليبية.



وأكد تاياني على دور الوساطة الإيطالي في هذا الشـأن والذي وصفه "بالأساسي والمحوري "، مشيرا إلى أن مصر دولة "مهمة لاستقرار المنطقة بأسرها".



ومن المقرر عقد لقاء بين وزير الخارجية الإيطالي ونظيره المصري سامح شكري صباح الغد، حيث يبحث الجانبان الوضع في ليبيا، والتي تعتبر أيضا منتج رئيسي للنفط والغاز وعامل إيجابي محتمل في أي أزمة للطاقة، وسيكون هذا الموضوع نقطة رئيسية خلال المحادثات الثنائية .



وقال تاياني أن ليبيا تمثل بلد عبور الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، مشيرا إلي انقسام كبير في البلاد بين غرب طرابلس والشرق الذي يسطر علي خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية .



وأعرب الوزير الإيطالي عن إقتناعه بأن الاتفاق بين تركيا ومصر، بما لهما من تأثير على طرابلس وبنغازي، يمكن أن يسهل إجراء الانتخابات وما يترتب على ذلك من استقرار ليبيا.



ومع ذلك، أشار تاياني في وقت سابق إلى أن العلاقات مع مصر لا يمكن أن تلغي مسألة جوليو ريجيني (الباحث الإيطالي الذي وجد مقتولا في مصر عام 2016) وأن روما تعمل على إيجاد حل للباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، طالب دراسات عليا بجامعة بولونيا بإيطاليا، المتهم بنشر أخبار كاذبة . (أنسامد).



