إيطاليا:شركة عقارات ليونارد الفاخرة تستقبل طلاب كلية هارفارد

(أنسامد) - يناير 18 - روما - استقبلت شركة العقارات الفاخرة الإيطالية، ليونارد لوكشري ريال استيت، Lionard Luxury Real Estate، مؤخرا مجموعة مكونة من 45 طالبا بكلية هارفارد للأعمال، Harvard Business School، في فلورنسا.



وجرى الاستقبال على مدار يوم كامل في إطار برنامج الدورة الميدانية الغامرة (IFS)، التي تخصصها الكلية للطلاب.



ويهدف برنامج الدورة الميدانية الغامرة إلى تقديم حصص للطلاب خلال دراستهم في العام الثاني، ضمن برنامج دراسي مكون من عامين، وذلك لمنحهم فرصة التعلم التجريبي خارج أسوار الجامعة.



وتعتمد هذه الدورة بشكل أساسي على خبرة الطلاب أنفسهم، فهم من يصممون ويطورون محتويات ذات أهداف تعليمية يمكن تحقيقها من خلال فرص التعلم النشط، كالعمل في المشروع والزيارات الميدانية للإطلاع على مشروعات ذات أهمية كبيرة، وكذلك المشاركة في فعاليات مع منظمي مؤتمرات وشخصيات قيادية.



وعادة ما يكون طلاب هذه الدورة في الثلاثينيات من العمر، ولديهم خبرة مهنية 5 أعوام في المتوسط في مختلف القطاعات، لاسيما المالية والعقارات والاستشارات والصحة والجيش والتكنولوجيا، إلخ.



وعلق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليونارد، ديميتري كورتي، على هذا الاستقبال، بالقول "يسعدنا أننا نتشارك مع كلية هارفارد للأعمال لنقدم للطلاب تجربة حقيقية للتعلم في إيطاليا"، قبل أن يضيف أن "الحدث أعطى للطلاب أفكار لم يكونوا قادرين على استيعابها في الفصل الدراسي، وتمت مناقشتها بواسطة الطلاب أنفسهم".



من جانبه، عبر قائد فريق الطلاب أرثر سيجال، عن امتنانه بالزيارة الميدانية إلى شركة ليونارد، قائلا "نحن ممتنون للغاية لشركة ليونارد لوكشري ريال استيت، وكل منظمات الاستقبال حول العالم لكل ما يفعلوه من أجل طلابنا"، وتابع أن "الطلاب يستفيدون كثيرا من هذه التجربة، وبنفس الطريقة نأمل نحن أن هذا الحدث يكون مفيدا بنفس القدر للشركات التي يتم اختيارها، مثل ليونارد".



وتأسست شركة ليونارد لوكشري ريال استيت في العام 2008 في فلورنسا، قبل أن تفتتح مكاتب لها في ميلان وروما ونابولي. واستطاعت ليونارد أن تفرض نفسها كشركة رائدة في سوق العقارات الفاخرة في إيطاليا.



وتمتلك الشركة محفظة أعمال بحوالي 3100 وحدة عقارية فاخرة بقيمة إجمالية تتخطى 15 مليار يورو، بمتوسط 5.03 مليون يورو لكل وحدة.



(أنسامد).



